Landkreis Stade: Unter Drogenverdacht erwischt

ab. Landkreis. Bei Verkehrskontrollen sind der Polizei am Wochenende vier Krad- und Autofahrer unter Drogenverdacht ins Netz gegangen. In Wischhafen wurde um 0.30 Uhr am Samstag der Fahrer eines Kleinkraftrads erwischt, in Bliedersdorf gegen 4.10 Uhr eine 18-jährige Peugeotfahrerin. Gegen 12 Uhr mittags kontrollierten die Polizisten am Samstag einen 27-jährigen Opelfahrer, am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann eine 22-jährige BMW-Fahrerin. Die Betroffenen mussten sich, nachdem die Beamten Hinweise auf Drogenkonsum gefunden hatten, einer Blutprobe unterziehen.



Gegen alle vier ermittelt die Polizei jetzt wegen Drogen am Steuer. Kontrollen gegen Missbrauch von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr werden fortgesetzt.