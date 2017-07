Räder von Pkw in Himmelpforten abmontiert

ab. Himmelpforten. Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Lohestraße in Himmelpforten die vier Räder eines geparkten BMW 650i abmontiert und mitgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04142 - 616670.