Räuberische Erpressung an Stader Tankstelle

In der "Harsefelder Straße" in Stade kam es am Mittwochabend gegen 23.55 Uhr auf der dortigen Tankstelle zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Mit einer Schusswaffe bedrohte ein unbekannter Täter die 37-jährige Kassiererin durch die Scheibe des Nachtschalters. Er wollte die Frau zur Herausgabe der Einnahmen zwingen, woraufhin sich die Angestellte hinter dem Tresen versteckte und die Polizei rief.Ohne Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß mit athletischer Figur. Der Unbekannte trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck auf der Brust, außerdem hellblaue Jeanshose und weiße Turnschuhe. Er war mit einer Sturmhaube vermummt und hat vermutlich grüne Augen.Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Stade unter ( 04141-102215.