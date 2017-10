Rettung durch die Heckklappe in Schwinge

Rentner-Ehepaar (92 und 89) auf der Kreisstraße K1 in Auto eingeklemmt

Zu einer spektakulären Personenrettung rückte die Feuerwehr aus Fredenbeck am Montag gegen 9 Uhr aus: Kurz vor der Schwinge-Brücke auf der Kreisstraße K1 in Fahrtrichtung Schwinge war ein Senior (92) mit seinem Auto auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Die Fahrzeugtüren waren durch Bäume und die Böschung versperrt und konnten nicht geöffnet werden, sodass die Helfer den Fahrer und seine Ehefrau (89), die auf dem Beifahrersitz saß, durch die Heckklappe des Kofferraums befreit wurden.Das ältere Ehepaar wurde verletzt in das Elbe-Klinikum in Stade gebracht.