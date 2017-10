Stader Polizei sucht Messerstecher

Die Stader Polizei sucht einen bislang unbekannten Messerstecher, der am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Stader Innenstadt am Pferdemarkt einen 38-jährigen Mann aus Hamburg schwer verletzt hat. Nach Zeugenangaben hatte der Täter unvermitteltim Vorbeigehen einmal mit einem Messer auf das Opfer eingestochen und dieses dabei im Bauchraum getroffen. Passanten und die sofort eingesetzten Polizeibeamten leisteten ErsteHilfe, bevor der Mann vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum gebracht wurde.Der Täter, der sich nach der Tat in Richtung Steile Straße entfernte, wird als klein und schmächtig mit schwarzem vollen Haar und südländischem Aussehen beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen dunkelblauen Anorak und darunter einen grauen Kapuzenpullover.• Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter Tel.: 04141 - 102215.