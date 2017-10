Unbekannte brechen in Johanniskirche und Kiosk in Stade ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Johanniskirche im Sanders Weg in Stade eingebrochen und durchsuchten das Gotteshaus, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten. Vermutlich ohne brauchbare Beute mussten die Täter aber wieder fliehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.In derselben Nacht schlugen Einbrecher auch die Scheibe eines Kiosks in der Harburger Straße in Stade ein und stahlen Tabak, Rubbellose und Alkohol. Auch hier schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere hundert Euro.Ob die Taten zusammenhängen wird derzeit noch geprüft.• Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Stader Polizei unter Tel. 04141 - 102215 zu melden.