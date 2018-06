Unbekannter fährt gegen geschlossene Bahnschranke

lt. Agathenburg. Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am vergangenen Donnerstag gegen 16:45 Uhr gegen die geschlossene Bahnschranke in Agathenburg gefahren ist und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Der flüchtige Fahrzeugführer kam aus Richtung Wiesenstraße und fuhr gegen die Fußgängerbeschränkung, die dadurch verbogen wurde.

An der Schrankenanlage entstand ein Sachschaden von mindestens 8.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 04163 - 826490 bei der Polizei Horneburg zu melden.