Unfallflucht-Nach Roller-Crash in Horneburg

Polizei sucht den Fahrer eines weißen Lastwagens

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 29. Januar, um 15.25 Uhr auf der Bundesstraße B73 zwischen Horneburg und Hedendorf-Neukloster wurde ein Roller-Fahrer (32) verletzt. Der Unfallverursacher beging mit seinem Lastwagen Fahrerflucht.Der Roller-Fahrer aus Stade war in Richtung Buxtehude unterwegs, als er von einem weißen Lkw überholt und dabei berührt wurde. Der Zweiradfahrer überschlug sich und stürzte in einen Graben. Er zog sich dabei zum Glück nur leichte Verletzungen zu.Der Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den Unfall und setzte seine Fahrt fort. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.Zeugen melden sich unter Tel. 04163 - 826490 bei der Polizei in Horneburg.