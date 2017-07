Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss im Landkreis Stade

ab. Landkreis. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Stader Polizisten kurz nach Mitternacht an der Landstraße 111 in Stade Schnee einen 15-jährigen Radfahrer. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Am frühen Samstagmorgen stoppten Buxtehuder Polizeibeamter gegen 4.15 Uhr einen 41-jährigen Opelfahrer aus Neu Wulmstorf auf der Soltauer Chaussee in Buxtehude-Ovelgönne. Eine Atemalkoholkontrolle zeigte, dass er mit mehr als 2,5 Promille unterwegs gewesen war. Beide Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.