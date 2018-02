Vermisster Schotte: Neue Hinweise, aber keine heiße Spur in Buxtehude

Die Suche nach dem vermissten Schotten Liam Colgan (29), der vor einer Woche nach einem Reeperbahnbummel in Hamburg verschwand und dessen von Suchhunden aufgnommene Fährte per S-Bahn - Linie S3 - nach Buxtehude führte (das WOCHENBLATT berichtete), geht weiter.Während eine große Boulevardzeitung meldet, dass am heutigen Samstag zwei neue Zeugen angegeben hätten, den jungen Mann zum einen um 8 Uhr in Buxtehude an der Moorender Straße und zum anderen gegen Mittag im Buxtehuder Stadtgebiet gesehen zu haben, ist beim Polizei-Lagezentrum in Hamburg nichts davon bekannt: "Keine heiße Spur", sagt der diensthabende Polizist auf WOCHENBLATT-Nachfrage. Ein Buxtehuder Polizei-Kollege bestätigt zumindest den Zeugenhinweis vom Morgen.