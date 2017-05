Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

(ab). In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 18 Uhr und 0.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Düdenbüttel, Rothkampstraße, Zutritt. Sie erbeuteten dabei eine geringe Menge Bargeld. Der Schaden wird auf mehrere einhundert Euro geschätzt. Hinweise: Tel. 04141 - 102215.

Zwischen 22 und 23 Uhr stiegen am selben Abend Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Jork, Westerladekop, ein. Mit ihrer Beute, einer Digitalkamera samt Zubehör, gelang ihnen die Flucht. Laut Polizei beträgt der Gesamtchaden mehr als 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Jork, Tel. 04162 - 912970.