Neue Ärzte in Hammah und Himmelpforten

tp. Himmelpforten. Der Gemeinschaftspraxis in Hammah sowie den Himmelpfortener Praxen Spreckels und Kuhlencord/Becker ist es gelungen, neue Ärzte zur Verstärkung ihrer Teams anzuwerben. Ab Februar wird Dr. med. Heike Stallkamp vorerst auf Stundenbasis für drei Vormittage in der Woche die Praxis Kuhlencord/Becker verstärken.

Ab April 2018 werden dann auch Dr. Katja Scheil in der Gemeinschaftspraxis Hammah und Frau Katharina Kähler in der Praxis Spreckels, Himmelpforten, ihren Dienst antreten.