2.000 Euro von der Kreissparkasse Stade für den Reitverein Horneburg

Über eine Spende in Höhe von 2.000 Euro von der Kreissparkasse Stade freut sich der Reitverein Horneburg. Der stellvertretende Filialdirektor aus Horneburg, Thorsten Schlichting (Foto), überreichte den symbolischen Scheck jetzt an die Erste Vorsitzende, Claudia Jenkins (Mitte), und Brigitte von Maecker vom Reitverein. Mit dabei waren auch die jungen Reiterinnen Jessica Wittbold (am Zügel) und Maline Otto. Sie sitzt auf dem Schulpferd Liloé, das dank der Spende vom Verein angeschafft werden konnte.