26 Absolventen feierlich verabschiedet

Berufsperspektiven in der Lufttfahrt / Claudia Claasen bekam den "CFK Campus Engineering Award"

Im Königsmarcksaal im Rathaus der Stadt Stade hat die Private Hochschule( PFH ) jetzt 26 Absolventen des Bachelor- und Masterstudiums für Carbontechnologie feierlich verabschiedet. Zugleich und nun bereits zum elften Mal begrüßte die Hochschule ihre neuen Studienanfänger. 28 Erstsemester nehmen im Oktober ein Leichtbau- oder Betriebswirtschaftsstudium am PFH Hansecampus Stade auf.Präsident Prof. Dr. Frank Albe überreichte Zeugnisse und Urkunden an 22 Bachelor- sowie vier Masterabsolventen der Studiengänge für "Verbundwerkstoffe/Composites". Die fertigen Ingenieure mit Bachelorabschluss haben ein Studium über acht Semester gemeistert. Ihnen öffnen sich nun Berufsperspektiven unter anderem in der Luft- und Raumfahrt-, Windkraft- und Automobilbranche. Alle haben bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Die Absolventen des dreisemestrigen berufsbegleitenden Masterstudiums stehen hingegen bereits mitten im Berufsleben und haben sich mit ihrem Studium spezialisiert. 19 Studienanfänger nehmen in diesen Tagen ein Ingenieurwissenschaftliches Studium auf.Im betriebswirtschaftlichen Studium "General Management" starten zehn neue Erstsemester. Die Hälfte von ihnen ist über das Programm "Praxis-Studieren" mit einem Unternehmen der Region verbunden, die anderen fünf Studierenden nehmen das Studium auf eigene Faust in Angriff. Beide Wege sind an der PFH möglich."Vor zehn Jahren haben wir in Stade die ersten Studierenden immatrikuliert und mehr als 400 Absolventen haben das Studium mittlerweile erfolgreich absolviert. Das Jubiläum zeigt, dass sich die PFH hier in Stade etablieren konnte. Durch stabile und nachhaltige Kooperationen mit engagierten regionalen Partnern werden wir diesen Kurs sicherlich erfolgreich fortsetzen können", sagte Peggy Repenning, Leiterin des PFH Hansecampus StadeZum Abschluss der Feier erhielt Claudia Claasen den mit 500 Euro dotierten "CFK Campus Engineering Award" aus den Händen von Gerhard Hoffmann, Niederlassungsleiter der Volksbank Stade-Cuxhaven. Claasen erreichte mit einem Durchschnitt von 1,43 die beste Note Ihres Jahrgangs.