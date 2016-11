50. Stader Weihnachtsmarkt: Jubiläums-Budenzauber in der Altstadt

Stade : Pferdemarkt |

De Markt geht vom 21. November bis zum 27. Dezember / Am Fischmarkt bis 30. Dezember

sb. Stade. Zum 50. Mal lädt die Arbeitsgemeinschaft „Stade aktuell“ zum beliebten Stader Weihnachtsmarkt ein. Von Montag, 21. November, bis Dienstag, 27. Dezember, verlockt die Budenmeile vor historischer Kulisse zum Bummeln und Verweilen. Am Fisch­markt bleiben die Schausteller sogar bis Mittwoch, 30. Dezember, vor Ort.



Aufgrund des Marktjubiläums gibt es in diesem Jahr einige Besonderheiten. Für die Eröffnung am Montag, 21. November, um 18 Uhr auf dem Pferdemarkt mit Bürgermeisterin Silvia Nieber sind mehrere Überraschungen geplant. Weitere Programmpunkte:



• 2. und 3. Dezember: Besuch der Lichterkönigin Lucia



• 8. Dezember, 18.30 Uhr: Hüttenparty mit DJ (Pferdemarkt)



• 10. und 11. Dezember: Hanseatischer Weihnachtszauber mit Mittelaltermarkt (Rathaus)



• 17. Dezember, 17 Uhr: Winterfackelschwimmen der DLRG





50. Stader Weihnachtsmarkt

21.11. bis 27.12.

am Fischmarkt bis 30.12.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag:

10.30 bis 20 Uhr

Sonntag: 12 bis 20 Uhr



Kurz notiert • Die Kirchengemeinde St. Cosmae und Stade aktuell laden zu ihrem beliebten Krippenrätsel ein. Dafür wurden in den Schaufenstern der Stader Geschäfte Buchstaben versteckt, die das Lösungswort ergeben. Teilnahmecoupons liegen in den Geschäften bereit.



• In der St. Cosmaekirche gibt es die traditionelle Krippenausstellung.



• Beim „Abendshopping“ am Freitag, 2. Dezember, kann in Stade bis 22 Uhr eingekauft werden.



• An den vier Adventswochenenden stellen rund 30 regionale Kunsthandwerker im Rahmen des Weihnachtsmarkt jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Werke im historischen Rathaus aus. Die Ausstellung ergänzt die Budenmeile in der Altstadt.



• Von Freitag bis Sonntag, 15 bis 17 Uhr, lesen der Weihnachtsmann und seine Helfer im Weihnachtsmann-Haus am Fischmarkt Geschichten und Märchen vor.



• Jeden Advents-Sonntag lockt eine Kinder-Weihnachtsshow mit den „JOJO‘s“ auf den Pferdemarkt.



• An den Advents-Wochenenden gibt es auf der Bühne am Pferdemarkt Musik verschiedener Stilrichtungen.



• Während des Weihnachtsmarktes wird der Wochenmarkt auf den Busplatz am Pferdemarkt verlegt.