51. Weihnachtsmarkt in Stade

Budenzauber und besondere Aktionen in der historischen Altstadt / Eröffnung am 30. November

Marktstände auf dem Busplatz

Der Stader Weihnachtsmarkt ist der zweitälteste im ganzen Norden. In diesem Jahr zieht bereits zum 51. Mal der Duft von Punsch, Bratwurst und gebrannten Mandeln durch die Altstadt. Die feierliche Eröffnung mit Überraschungsprogramm ist am Donnerstag, 30. November, um 18 Uhr. Bis Samstag, 23. Dezember, lockt der Weihnachtsmarkt tausende Stader und Gäste in die Innenstadt. Auf dem Fischmarkt geht das weihnachtliche Treiben sogar bis Samstag, 30. Dezember.• An jedem Wochenende bieten Kunsthandwerker Schmuck, Kleidung, Töpferware und vieles mehr im historischen Rathaus an. Auf der Bühne am Pferdemarkt wird jeweils samstags und sonntags ein Bühnenprogramm geboten.• Die schwedische Lichterkönigin Lucia macht mit ihrem Gefolge am Freitag und Samstag, 8. und 9. Dezember, in der Hansestadt Station.• Auf der Hüttenparty mit DJ Toddy auf dem Pferdemarkt am Donnerstag,14. Dezember, ab 19 Uhr können die Besucher ausgelassen feiern.• Für Kinderspaß sorgen der Weihnachtsmann, der durch die Straßen zieht und kleine Leckereien verteilt, sowie der Krippenwald und das Weihnachtsmannhaus am Fischmarkt. Dort werden Geschichten vorgelesen.• In der Kirche St. Cosmae können Besucher eine Krippendausstellung bewundern.• Organisiert wird der Weihnachtsmarkt von der Arbeitsgemeinschaft "Stade aktuell". Die Ehrenamtlichen organisieren auch ein Krippenrätsel. Dafür haben einige Geschäftsleute in ihren Schaufenstern einen Bilderrahmen mit einem Krippenmotiv und einem Buchstaben untergebracht. Richtig sortiert, ergeben die Buchstaben das Lösungswort. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.Während des Weihnachtsmarktes wird der Wochenmarkt auf der Busfläche am Pferdemarkt stattfinden.