94 Kilo Müll am Elbstrand gesammelt

Insgesamt 94 Kilo Müll sammelten viele fleißige Helfer kürzlich bei der großen Strandreinigung in Bassenfleth. Wie berichtet, hatten Hollern-Twielenfleths Bürgermeister Timo Gerke und die Umweltschutzorganisation "Sea Shepherd" zu der Aktion aufgerufen.Unter anderem pickten die Helfer ca. 3.000 Zigaretten aus dem Sand, fanden Tampons und Binden, Batterien, 53 Bier- und 15 Weinflaschen, Werkzeuge, Hundeleinen, 27 Mc Donalds Becher und 1.050 Kronkorken.Eine weitere Müllsammelaktion findet am Montag, 29. Mai, mit der Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth am Bassenflether Strand statt.Ein Video der Aktion gibt es hier