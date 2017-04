Rund ums Rad dreht sich alles am Sonntag, 7. Mai, im Flecken Horneburg. Anlässlich der 20. RTF-Tour "Has‘ und Igel" steht eine große Kontroll-Station des Buxtehuder Sportvereins in Horneburg.Auf dem Platz vor dem Mehrgenerationenhaus wartet ein buntes Programm auf große und kleine Besucher. Außerdem gibt es viele Informationen rund ums Rad. Um 11 Uhr werden rund 20 Fundräder durch die Samtgemeinde Horneburg versteigert. Ab 10 Uhr können die Räder bereits begutachtet werden.Für Familien, die selbst aktiv werden wollen, hat der Buxtehuder Sportverein eine Tour zur Fahrradmesse am Schulzentrum Süd in Buxtehude ausgeschildert.