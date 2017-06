Altes Land: Neues, einheitliches Buchhungssystem für Gäste und Vermieter

Das Alte Land wird als Urlaubsregion immer beliebter. Damit Gäste und Vermieter von Unterkünften es in Zukunft noch leichter haben, zusammen zu finden, geht am 1. Januar 2018 ein neues Buchungssystem für die Region Altes Land mit den Hansestädten Stade und Buxtehude, Kehdingen und der Stader Geest an den Start.Eingeführt wird das einheitliche und anwenderfreundliche System vom Tourismusverband, dem Tourismusverein, der Hansestadt Buxtehude und der Stader Tourismus GmbH. Die Umstellung werde für Vermieter einige Neuerungen aber auch Vereinfachungen mit sich bringen, so Bianka Zydek, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes.• Für Privat-Vermieter und Hoteliers finden folgende Informationsveranstaltungen zum neuen System statt:Dienstag, 27. Juni, von 16.30 bis 18 Uhr in Steinkirchen, Hotel Windmüller, Kirchenweg 3Dienstag, 4. Juli, von 16.30 bis 18 Uhr (für Hoteliers) und von 19 bis 20.30 Uhr (für Privatvermieter) im Stadeum in Stade, Schiffertorstraße 6