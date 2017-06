Altstadtfest bringt Stade in Partylaune

Stade : Fischmarkt |

Die Arbeitsgemeinschaft "Stade aktuell" richtet zum letzten Mal das Stader Altstadtfest aus

sb. Stade. Vier Tage lang wird die Stader Innenstadt zur Partymeile. Von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Juni, richtet die Arbeitsgemeinschaft Stade das Stader Altstadtfest aus. Für Chef-Organisator Sven Ulrich ist es ein Finale. Denn Ende des Jahres gibt "Stade aktuell" das Zepter des Gastgebers an die Stadt Stade weiter (das WOCHENBLATT berichtete).



Zum Abschied wurde noch einmal ein phänomenales Programm auf die Beine gestellt. Los geht es am Donnerstag mit dem "Hökern und Handeln", bei dem Stader Geschäftsleute drei Tage lang vor ihren Läden Waren zum Schnäppchenpreis anbieten. Handeln ist erlaubt!



Von Freitag bis Sonntag locken dann diverse Veranstaltungen und Livemusik auf vier Bühnen in die Hansestadt. Die Highlights im Überblick:



Freitag, 16. Juni

Altstadt

• 20 Uhr: Sambagruppe Bloco Triangulo

Am Sande

• 20 Uhr: Party mit dem Musikladen Heinbockel

Pferdemarkt

• 20 Uhr: Stevie C im Wechsel mit Zack Zilles

Rathaus

• 19.30 Uhr: Ragtag Birds

• 22 Uhr: Rockmusik der 2000er mit Amarock

Fischmarkt

• 20 Uhr: The Torpids



Samstag, 17. Juni

Altstadt

• 20 Uhr: Sambagruppe Banda Loca

Am Sande

• ab 13 Uhr: diverse Tanzvorführungen

• 19.30 Uhr: Party mit dem Musikladen Heinbockel

Pferdemarkt

• ab 14.30 Uhr: Schul-Bigbands

• 20.30 Uhr: Hits der 1970er bis 2000er mit Into The Light

Rathaus

• ab 11 Uhr: Von Seemannsliedern über Jazz bis Pop

• 20 Uhr: Mammut

Fischmarkt

• 14 Uhr: Von Deutsch-Pop bis Ballade mit Inga Wehnert

• 20 Uhr: Foxie B. und Friends



Sonntag, 11. Juni

Altstadt

• 11-18 Uhr: Hobbykunstmarkt

Am Sande

• ab 13 Uhr: Turn- und Tanzvorführungen

Pferdemarkt

• 11 Uhr: Gottesdienst

• 15 Uhr: Kultschlager von den 1950ern bis zur Neuen Deutschen Welle

Rathaus

• 13.30 Uhr: Gitarre und Gesang mit Albert Freeman

• 16 Uhr: Große Hits mit Jessen & Melzer

Fischmarkt

• 12 Uhr: Chor Hogener Lünen

• 13.30 Uhr: Rock-, Pop- und Wunschkonzert mit Ester Jung und Lukas Kowalski

• 16 Uhr: Rock'n'Roll und Soul mit Boom Drives Crazy



Kurz notiert • Am Alstadtfest-Samstag, 17. Juni, wird der Wochenmarkt vom Pferdemarkt auf den benachbarten Bushalteplatz verlegt.



• Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, ist der Pferdemarkt für den Autoverkehr gesperrt. Busse halten ersatzweise an der Inselstraße.



• Ab Freitag, 17 Uhr, sowie am Samstag ganztägig, fahren Shuttle-Busse vom Bahnhof und vom Parkplatz am Stadeum in die Altstadt.



• Die Straßen um den Platz "Am Sande" sowie die Zufahrt zum Fischmarkt werden während des Altstadtfestes zeitweise gesperrt.



Zeltlager feiert Sommerfest Jeden Sommer veranstaltet der Landkreis Stade ein Zeltlager an der dänischen Ostseeküste. Unterstützt wird er dabei vom Förderverein Lille Bodskov. Dieser richtet sein diesjähriges Sommerfest im Rahmen des Stader Altstadtfestes aus. Am Samstag und Sonntag gibt es auf dem Platz "Am Sande" jeweils von 13 bis 18 Uhr ein tolles Programm mit Spielen, Hüpfburg und Infos zum Zeltlager.