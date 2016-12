Anspruchsvolle Musiktitel in Himmelpforten einstudiert

Workshop für Blasmusiker in der Porta-Coeli-Schule

Erstmals veranstaltete der Verein "Kreismusikvereinigung Stade" einen Workshop für Blasmusiker. 40 Teilehmer aus den Landkreisen Harburg, Stade, Cuxhaven und Rotenburg wurden in der Porta-Coeli-Schule in Himmelpforten von acht Dozenten unterrichtet. Inka Kruse, Dirigentin für die Gesamtproben, führte das Orchester zusammen. Fünf neue, anspruchsvolle Musiktitel, z.B. "Beyond the Horizon” und „Hanseatic Suite“ wurden geprobt und in einer öffentlichen Gesamtprobe dem Publikum vorgestellt.