Bärenstarker Lieblingsplatz

Der Sommer ist vorüber. So lange Wettergott Petrus noch wärmende Sonnenstrahlen vom "goldenen Herbsthimmel" schickt, genießen diese beiden kuscheligen Teddys die stürmische Jahreszeit geschützt in einem Strandkorb vor einem Lokal am Fischmarkt in Stade. Bis auf Weiteres hält das putzige Bärenpärchen seinen windgeschützten Lieblingsplatz besetzt. Den meisten Besuchern der Altstadtgastronomie ist es draußen ohnehin zu kalt.