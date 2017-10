Bier-Verlosung bei der Blutspende-Aktion war ein Erfolg

Um wieder mehr Menschen zur Blutspende zu bewegen, lassen sich viele Ortsvereine etwas einfallen. So wurden in Hollern-Twielenfleth kürzlich Bier-Gutscheine des ortsansässigen Getränkemarktes verlost. Der erste Preis ging an den Schützenverein Hollern-Twielenfletrh, den zweiten und dritten Preis nahmen die Feuerwehr und der Sportverein entgegen. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Timo Gerke (Foto li.) freuten sich die Gewinner und DRK-Helfer über den Erfolg der Aktion. Immerhin kamen elf Erstspender zum Termin.