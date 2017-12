Bremervörder Stadtkapelle sucht Musiker

Für Auftritt im Stadeum wird Unterstützung gesucht

Ein Vierteljahrhundert Rathauskonzert im Bremervörder Ratssaal feiert die Bremervörder Stadtkapelle im kommenden Jahr. Aus diesem Anlass veranstaltet das Ensemble aus der Ostestadt am Sonntag, 15. April 2018, um 17 Uhr im Stadeum in Stade ein Galakonzert. Der Vorverkauf läuft bereits.Jetzt sucht die Stadtkapelle, deren Mitstreiter aus vier verschiedenen Landkreisen kommen, weitere Musiker. Wer Interesse daran hat, in dem Orchester mitzuwirken, meldet sich bis zum Sonntag, 7. Januar 2018, per E-Mail an info@bremervoerder-stadtkapelle.de. Da im Anschluss die Hauptprobenphase beginnt, können nach diesem Termin keine weiteren Musiker mehr aufgenommen werden.Die Bremervörder Stadtkapelle hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer der größten Blasorchester im Elbe-Weser-Dreieck entwickelt. Im Stadeum präsentieren die Musiker ein Programm, das von Klassik über Pop und Filmmusik bis hin zu Musical und Jazz reicht. Karten sind online unter www.stadeum.de oder telefonisch unter 04141 - 409140 erhältlich.Weitere Infos zum Orchester unter www.bremervoerder-stadtkapelle.de