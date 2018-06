Bürgerbus hält jetzt am Seniorenheim in Himmelpforten

lt. Himmelpforten. Der "BürgerBus Osteland" hält ab Montag, 2. Juli, auch am Seniorenheim in Himmelpforten. Dort wird die neue Haltestelle „Kuckucksweg“ eingerichtet. Die Haltestellen „Steinkamp“ und „Brink“ entfallen deshalb.

Im neuen Fahrplan finden sich außerdem noch folgende Änderungen: Die Haltestelle „Feldstraße“ in Himmelpforten wird durch die Haltestelle „Klosterfeldstraße“ (bei Dr. Spreckels) ersetzt. Die Haltestelle „Kuhla“ wird weiterhin auf der Tour Richtung Bahnhof Himmelpforten angefahren. Auf der Rücktour Richtung Oldendorf fährt der Bürgerbus die Haltestelle dagegen nur noch bei Bedarf an.

Der Verein "BürgerBus Osteland" freut sich über ein erfolgreiches Jahr 2017 mit monatlichen Fahrgastzahlen, die sich bei rund 900 Personen eingependelt haben. Insgesamt wurden 10.596 Fahrgäste befördert.

Die seit Juni 2017 angebotenen Sondertarife für Fahrten innerorts werden gut angenommen. Für Kinder, die nur innerhalb eines Ortes (z.B. Stubbenkamp bis Bahnhof Himmelpforten) fahren, verringert sich der Fahrpreis von 1 Euro auf 50 Cent und für Erwachsene von 2 Euro auf 1 Euro.

• Der Fahrplan liegt in vielen Geschäften, Arztpraxen und in den Gemeindebüros aus.