Das Jahr in Stade wird wieder bunt

Viele Veranstaltungen locken in 2018 in die Hansestadt

Über ein abwechslungsreiches Jahr 2018 können sich die Einwohner und Gäste der Hansestadt Stade freuen. Auch wenn die Arbeitsgemeinschaft "Stade aktuell" die Organisation zahlreicher Event aus zeitlichen und organisatorischen Gründen abgegeben hat (das WOCHENBLATT berichtete), gibt es zu jeder Jahreszeit etwas Spannendes zu erleben. Eine kurze Übersicht:• Sonntag, 4. Februar: Elfte Stader Hochzeitsmesse im Stadeum• Sonntag, 4. März: Verkaufsoffener Sonntag im Gewerbegebiet "Am Steinkamp"• Sonntag, 18. März: verkaufsoffener Sonntag in der Stader Altstadt mit Autoschau Am Sande• Donnerstag, 5. April, bis Montag, 9. April: Stader Frühjahrsmarkt (Jahrmarkt)• Samstag, 28. April: Sechstes Hanse Song Festival in ganz Stade• Sonntag, 6. Mai: Verkaufsoffener Sonntag in der Stader Altstadt• Sonntag, 13. Mai: Frühjahrs-Trödelmarkt in der Stader Innenstadt• Samstag, 26. Mai: Stader Hansemahl - Labskausessen für jedermann am Hansehafen• Freitag, 15. Juni, bis Sonntag, 17. Juni: Stader Altstadtfest• Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. Juli: Stader Winzerfest auf dem Pferdemarkt• Freitag, 6. Juli: Lange Nacht in Stade mit buntem Unterhaltungsprogramm• Samstag, 14. Juli: Niederelbe Classics - Oldtimer-Rallye durch den Landkreis• Sonntag, 5. August: Verkaufsoffener Sonntag im Gewerbegebiet "Am Steinkamp"• Sonntag, 2. September: Stader Herbstmarkt (Jahrmarkt)• Donnerstag, 20. September, bis Montag, 24. September: Herbst-Trödelmarkt in der Stader Innenstadt• Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober: Stader Shantychorfestival mit verkaufsoffenem Sonntag• Sonntag, 4. November: Verkaufsoffener Sonntag im Gewerbegebiet "Am Steinkamp"