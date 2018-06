Der Bike-Park im Alten Land ist eröffnet

lt. Grünendeich. Der Bike-Park im Alten Land ist ab sofort für alle Radsportler geöffnet. Am vergangenen Freitag wurde der Lehm-Parcours für geländetaugliche Fahrräder mit verschiedenen Strecken für Anfänger und Fortgeschrittene mit Rampen und einer Wellenstrecke ("Pumptrack") hinter dem Imbiss "Treffpunkt Sandhörn" an der gleichnamigen Straße hinter dem Elbdeich unweit des Fähranlegers Lühesand eröffnet.

Die Idee dazu kommt, wie berichtet, von Kilian Rokitta (13) und Lars Borgmann (14) aus Hollern-Twielenfleth. Hauptsponsor des "Bike Parks" ist die Stader Baufirma Lindemann.

Einige Buxtehuder werden neugierig vorbeischauen. In der Estestadt hatten die Grünen beantragt, dass dort auch ein Bike-Park entstehen soll.