"Der Dentale" regiert in Elstorf

Zahntechniker-Meister Volker Nützel ist neuer König

Jubel erklang am Sonntagabend bei der feierlichen Proklamation auf dem Festplatz in Elstorf: Volker Nützel (51) wurde zum neuen Schützenkönig proklamiert. Der begeisterte Sportschütze, der sich in der Jugendarbeit engagiert und wöchentlich trainiert, ist Zahntechniker-Meister mit eigenem Labor. Daher bekam er den Beinamen "Der Dentale" verliehen. Als Königin steht ihm seine Ehefrau Andrea (53) zur Seite.Das Besondere: Volker Nützel führt "seinen" Verein ins 150. Jubiläumsjahr. Der Schützenverein Elstorf und Umgegend wurde 1869 als eingetragener Verein gegründet.Der Jubiläums-Thron war heiß begehrt. Insgesamt 18 Anwärter versuchten ihr Glück beim Königsschießen auf die Scheibe. Schließlich hatte Volker Nützel als sportlich ambitionierter Schütze, der an Kreis- und Landesmeisterschaften teilnimmt, die Nase vorn.Nützel, der im Jahr 2015 Vize-Majestät war und ehrenamtlicher Jugendwart ist, freut sich über Schützennachwuchs aus der eigenen Familie: Beide Söhne (15 und 18) sind begeisterte Schützen.Außer dem Schützenwesen sind Modellflug und Skifahren die Hobbys des Unternehmers.„Nun freue ich mich auf ein wunderbares Jubiläumsjahr“, sagte Nützel nach seiner Proklamation. Seine Adjutanten sind Wilfried und Christa Stresow sowie Hansi und Sabine Rüffer, die zugleich den Titel Beste Dame trägt.Weitere Majestäten der Elstorfer Schützen: Vogelkönig Nils Prigge, Vogelkönigin Rebecca Peper, Adjutantin der Besten Dame Corinna Thormälen, Jungschützenkönig Alexander Mojen mit den Adjutanten Marius Mojen und Simon Peters, Kinderkönigspaar Tom Hennings und Beeke Lange.