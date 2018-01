Frust bei WOCHENBLATT-Austräger Milan Obecny: Dem 15-Jährigen wurde sein Fahrrad geklaut. „Seit sechs Jahren trage ich mit meinem Bruder jeden Mittwoch in Stade-Hagen das Wochenblatt aus. Von meinem Lohn habe ich mir kleine Wünsche erfüllt. Zuletzt habe ich eisern gespart, um mir ein neues Fahrrad kaufen zu können.“ 500 Euro hat es gekostet - ein 28er Herrenrad der Marke Gudereit.Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstag, 11. Januar, vor der Sporthalle der Realschule Camper Höhe in Stade. Dort geht Milan zweimal die Woche zum Judo-Training. „Ich bin auf ein Fahrrad angewiesen, um zum Sport zu kommen oder auch Zeitungen auszutragen.“Milan hat leise Hoffnungen, dass irgendjemand Hinweise geben kann, wo sich sein Fahrrad befinden könnte. Eine Anzeige bei der Polizei hat er bereits aufgegeben. Hinweise an Tel. 04141-510918