Ein Bug voller Kunst in Stade

Ausstellungs-Törn "Alle Mann an Bord" von Jonas Kötz macht Station am Stadthafen

"Ich wollte schon lange mal mit einer Ausstellung auf einem Schiff die Elbe hinauffahren", sagt der Bildhauer und Illustrator Jonas Kötz von der Elbinsel Krautsand. "Dieses Jahr hat es nun geklappt." Mit dem Stader Schiff Greundiek ist der Künstler auf Ausstellungs-Tournee. Am Stader Stadthafen sind Interessierte am Freitag, 2. Dezember, um 18 Uhr bei der Vernissage zur Ausstellung "Alle Mann an Bord" willkommen.Im Laderaum des historischen Schiffes zeigt Kötz am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr seine markanten Holzfiguren, stilisierte Menschen mit drolliger Knollennase.Anschließend führt die Schiffsreise zu den Landungsbrücken in Hamburg. Vor Stade war Glückstadt das Ziel des besonderen Törns mit einer Crew aus ehemaligen Kapitänen, die sich ehrenamtlich im Verein "Alter Hafen Stade" engagieren.