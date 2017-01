Eine Bank zum 60-jährigen Bestehen

Johannisgemeinde Stade feierte Kirchweihfest

„Worte bewegen“ - so hieß kürzlich das Motto des Kirchweihfestes zum 60-jährigen Bestehen des Gotteshauses der evangelischen Johannisgemeinde am Sandersweg in Stade. Zum Fest wurde eine von Maler Uwe Beyer künstlerisch gestaltete Sitzbank eingeweiht.Beyer hatte die Bank, die am Turmeingang steht, mit Christus-Fischen und einem Zitat aus dem Petrusbrief verziert. Zudem berichteten Ehrenamtliche aus der den vergangenen Jahrzehnten.Besondere Impulse auch Landessuperintendent Dr. Hans Christian Brandy mit seiner Predigt sowie die Musiker Valentin Behr, Simon und Katrin Bellett.• Zum Neujahrsempfang lädt die Johannisgemeinde am Sonntag, 15. Januar, in die Johanniskirche ein. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst.