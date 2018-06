Erst den Raab geschlagen - jetzt Schützenkönig in Himmelpforten

So einen berühmten Schützenkönig hatte Himmelpforten wohl noch nie. Hans-Martin Schulze (33) errang die höchste Würde und freut sich mit seiner Frau Anne auf ein tolles Jahr. Die Apotheke, die Schulze im Ort führt, kaufte sich der gebürtige Pinneberger nach seinem Sieg über Entertainer Stefan Raab in der Fernseh-Show "Schlag den Raab" 2009.Mehr dazu und zum Schützenfest in Himmelpforten lesen Sie am Mittwoch im WOCHENBLATT.