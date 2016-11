Fahrzeugenthüllung als Event in Stade

Autohaus Spreckelsen präsentierte neuen Audi A5 und Audi Q2 / After-Work-Club mit Box-Show

Piccolo und Häppchen waren gestern! Ein Event ganz nach dem Geschmack der Kunden bot jetzt das Autohaus Spreckelsen in Stade: Beim After-Work-Club lud das Famlienunternehmen zur spektakulären Enthüllung des neuen Audi Q2 und des Audi A5 Coupé ein. Zur Einstimmung der rund 300 Besucher gab es eine große Box-Show.Der Hamburger Profiboxer Sebastian Formella zog schon beim Sparring mit seinem Trainer Mark Haupt alle Blicke auf sich. Nach dem Vier-Runden-Kampf gegen Eddy Ocran, den Formella für sich entschied, war die Stimmung auf dem Höhepunkt.Auch die Bewirtung ließ keine Wünsche offen. Die Gäste wurden mit toller Musik, leckeren Drinks aus der Cocktailbar und Premium-Hot-Dogs aus regionalen und frischen Zutaten aus dem Foodtruck „Holy Dogs“ verwöhnt.Gespannt wandten sich die Gäste - vom Stamm- bis zum Neukunden - der von einer Lichtshow begleiteten Fahrzeugenthüllung zu. Punktgenau zur Markteinführung bestaunten die Besucher die brandneuen Audi-Modelle. Autofans in ganz Deutschland hatten schon ungeduldig auf den Audi Q2, einem kompakten, besonders vielseitigen SUV, gewartet. Ob für das Abenteuer abseits befestigter Straßen oder den Alltag in der Großstadt - der Audi Q2 ist ein Allrounder.Mit dem neuen A5 komplettiert Audi seine Coupé-Familie: Das prägende Design wurde modernisiert und weiter geschärft. Auch technisch setzt das Sportcoupé Maßstäbe, u.a. durch ein vollständig neu entwickeltes Fahrwerk.Das Autohaus Spreckelsen hält drei Audi Q2 - Grundpreis ab 24.900 Euro, und zwei A5 Coupé - ab 37.800 Euro - zur Ansicht und zum Probefahren bereit.• Autohaus Spreckelsen, Schiffertorsstraße 11 in Stade. Tel. 04141 - 79490. http://www. spreckelsen.de