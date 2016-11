Faschings-Start in Stade ohne Schlüsselübergabe

Auch nachdem die verbliebenen 40 Mitglieder der Stader Fastnachtsgilde die Auflösung ihres Vereins beantragt haben, wollen sich die Jecken weiter zum Feiern treffen. Allerdings im kleinen Rahmen: "Stade Ahoi" hieß es am Freitag, dem 11.11.2016, im Stader Ratskeller. Der letzte amtierende Stadtbüttel, Holger Patzelt (43), begrüßte seine Marketenderinnen und Gildebrüder. Rund zwei Dutzend Mitglieder der Stader Fastnachtsgilde feierten und sangen am Abend ihre Lieder. Zum Einklang hielten die Gäste eine mittelalterliche Biermesse.Der traditionelle Stadtrundgang mit Umtrunk in bunten Kostümen und die Übergabe des symbolischen Stadtschlüssels am Alten Rathaus fielen jedoch aus. Auch der Faschingsumzug im Februar ist mangels Beteiligung gestrichen.Bis bessere närrische Zeiten anbrechen, wollen die Stader Karnevalisten die Tradition ohne Vereinsstatus aufrecht erhalten.