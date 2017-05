Feuerwehrhaus Stade-Riensförde: Tag der offenen Tür

Stade : Feuerwehrhaus Stade |

Retter zeigen am Samstag, 20. Mai, ihr Domizil

sb. Stade. Bereits im August 2016 nahmen die Retter der Feuerwehr Stade, Zug II, das neue Feuerwehrhaus im Stadtteil Riensförde in Besitz. Jetzt wollen die Ehrenamtlichen ihr Domizil am Helmster Weg 2 stolz der Öffentlichkeit präsentieren und laden am Samstag, 20. Mai von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.



Die Besucher können das 1.200 Quadratmeter große Gebäude besichtigen und erfahren dabei Interessantes über die Arbeit der Feuerwehr. Technik-affine Besucher werden insbesondere von der Fahrzeugschau in der neuen Fahrzeughalle begeistert sein. Dazu gehören eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug, ein Einsatzleitwagen sowie zwei Mannschaftstransportfahrzeuge und drei Anhänger. Zudem ist in der Halle seit Kurzem der große Wechsellader des Landkreises untergebracht.



Am Tag der offenen Tür sorgen zudem spannende Schauübungen für Gänsehaut: Um 11 Uhr wird gezeigt, wie ein Unfallfahrer aus einem Autowrack befreit wird. Um 13 Uhr wird ein Wohnungsbrand simuliert und gelöscht. Und um 15 Uhr präsentiert die Jugendfeuerwehr dem interessierten Publikum, was sie rund ums Retten und Löschen "drauf hat".



Bei einer interessanten Mitmach-Aktion können die Besucher ein Feuerlöscher-Training absolvieren und erfahren, welches Löschzubehör für Haus, Auto oder Arbeit am besten geeignet ist. Zudem locken Kaffee und Kuchen, Zuckerwatte sowie Bratwurst auf das Gelände in Riensförde.



Für das Feuerwehrhaus wurde vier Jahre geplant und fast zwei Jahre gebaut. Der schmucke Zweckbau verfügt u.a. über eine Garage für sieben Fahrzeuge, Umkleiden für Männer und Frauen, Büro, Schulungsraum, Küche, WLAN-Anschluss sowie Wärmepumpe und Fotovoltaik-Anlage.