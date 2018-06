Fliegende Kiste

Einfach mal schweben: Auto hebt ab

"Was ist das denn?", fragten Passanten und rieben sich verwundert die Augen über ein Auto, das in der Stader Altstadt abzuheben schien. Bei dem Mercedes-Nutzfahrzeug schwebten die Räder an der Straße "Hinterm Hagedorn" in der Luft.Das ging nicht anders: Wegen des abschüssigen Geländes hatte der Fahrer, ein Fensterputzer, den Wagen auf ausfahrbare Ständern aufgebockt um mit der Hebebühne sicher manövrieren zu können.Die geschickte Kamera-Perspektive und der richtige Bildausschnitt kommt ein lustiger Schnapppschuss heraus wie auf diesem WOCHENBLATT-Foto.