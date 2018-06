Fotokalender zugunsten der Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth

Geringes Interesse an der Feuerwehr? Diesen aktuellen Bundes- und Landestrend kann Thomas Franz, Ortsbrandmeister in Hollern-Twielenfleth, absolut nicht bestätigen. Das liege vor allem daran, dass es in der Gemeinde viele engagierte Feuerwehrleute gebe, die die insgesamt 20 Mitglieder der Kinder- und 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr für das wichtige Ehrenamt begeistern. Um die Jugendarbeit finanziell zu unterstützen, gibt es für acht Euro ab sofort einen Kalender mit Fotos aus der Region zu kaufen. Fünf Euro davon kommen der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugute. Der Kalender ist im Fährhaus Twielenfleth, auf dem Obsthof Ramdohr, beim Kiosk in Hollern-Twielenfleth und bei der Tourist-Info Altes Land erhältlich.