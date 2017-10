Gitarrenständchen zum Geburtstag

"Das Lädchen" feierte 15-jähriges Bestehen mit Musik

Ausgelassene Stimmung herrschte am Montag bei der Feier zum 15-jährigen Bestehen des wohltätigen Cafés und Second-Hand-Geschäfts "Das Lädchen", Am Hagedorn 1, in der Stader Altstadt. Mit Gratulanten und Gästen feierten die ehrenamtlichen Betreiberinnen der sozialen Einrichtung des Vereins "Die Brücke - Hilfe und Halt", der sich für Menschen mit psychischen und seelischen Erkrankungen engagiert. Gitarrist und Sänger Arne Reetz-Christ (59) unterhielt die Besucher zum "runden Geburtstag" mit schwungvollen Liedern.• Tel. 04141 - 788221 .