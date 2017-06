„Goldenes“ Abitur in Stade gefeiert

Wiedersehen der Athenaeum-Gymnasiasten / Stadtführung und Schulrundgang

So schnell verstreicht ein halbes Jahrhundert. Sechs Mädchen und elf Jungen aus Stade legten im Mai 1967 ihr Abitur im neusprachlichen Zweig des Gymnasiums Athenaeum ab. Zur Feier des "Goldenen Abiturs" trafen sich die Ehemaligen jetzt wieder und tauschten Erinnerungen an die Jugendzeit aus."Wir hatten damals klare Ziele vor Augen und gingen in der Folgezeit zielstrebig unseren Weg", sagt Teilnehmer Edmund Nürnberg. "Bei den Mädchen war der beliebteste Berufswunsch Lehrerin, die Jungen planten Karrieren in der Wirtschaft oder Pädagogik zu studieren." Viele setzten ihre Ziele um, etwa der inzwischen bundesweit bekannte Autor, Erziehungsberater und Kolumnist Jan-Uwe Rogge.Auf dem Programm des Abi-Treffens standen eine Schulbesichtigung und eine Stadtführung. Der Tag klang beim Plausch im Biergarten des Ratskellers in gemütlicher Runde aus.