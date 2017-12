Große Pack-Aktion bei den Stader Johannitern

Weihnachtstrucker stellen 150 Pakete zusammen

Die Stader Johanniter starten am Samstag, 9. Dezember, eine große Packaktion. Ab 10.30 Uhr werden Helfer rund 150 Pakete in der Dienststelle an der Thuner Straße 124 zusammenstellen. „Wir haben Spenden für die Aktion 'Weihnachttrucker' erhalten und haben davon die Paketinhalte beschafft“, sagt Hans-Georg Eggert, Johanniter-Weihnachtstrucker vom Ortsverband Stade.Auch Nicht-Johanniter sind herzlich eingeladen, sich an der Packaktion für Hilfsedürftige in Osteuropa (das WOCHENBLATT berichtete) zu beteiligen. „Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt“, sagt Eggert. Und natürlich können schon gepackte Pakete abgegeben werden.Folgende Artikel sollten in ein Päckchen: 3 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 1 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Packungen Duschgel, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten, 2 Tuben Zahnpasta sowie 1 kleines Geschenk für Kinder.• Info: Tel. 0 4141 67674, E-Mail: stade@johanniter.de.