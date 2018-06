Gummipuppen übernehmen das Ruder

Neue Besatzung auf dem Ewer Willi am Stader Fischmarkt

Das historische Schiff "Willi" am Alten Hafen in Stade war schon immer ein beliebtes Fotomotiv. Jetzt macht es noch viel häufiger "klick": Der "Pott" am Fischmarkt hat jetzt eine Besatzung aus Gummipuppen, und am Mast hängt eine Mumin-Figur.Der Ewer "Willi" ist somit ein modernes Kunstwerk: Urheber sind die international renommierten Künstler Jonathan Meese, Daniel Richter und Tal R., die, wie berichtet, kürzlich ihre Ausstellung „Bavid Dowie“ im benachbarten Kunsthaus eröffneten.