Handel und Tierwelt auf Platt

Sprach-Seminar in Düdenbüttel: Alltagssituationen im Vordergrund



Der Verein „De Plattdüütschen“ aus Düdenbüttel richtete kürzlich ein Seminar mit Abendkursen zum Erlernen der plattdeutschen Sprache aus. Unter der Leitung des Gymnasial-Lehrers Dr. Hartmut Arbatzat stand bei dem Seminar das Sprechen in Alltagssituationen im Vordergrund.Themen waren Handel und Handwerk vor Ort, Familie, in Schule und Kindergarten, die Tier- und Pflanzenwelt, Behördenbesuche sowie plattdeutsche Lieder.Der Vorsitzende Heinz Mügge freut sich besonders über die Teilnahme von Erzieherinnen von Kindertagesstätten. „Das ist ein weiterer kleiner Baustein, um das Projekt 'Platt im Kindergarten' umzusetzen.“Für das Frühjahr hat der Verein „De Plattdüütschen“ schon zwei weitere Seminare mit Dr. Arbatzat geplant.• Anmeldung und Informationen im Plattdüütsch-Büro, Tel. 04166 - 2079520 oder per E-Mail an isa.steffen@t-online.de.