Herbstmarkt in Mulsum

In Mulsum wird am kommenden Wochenende zwei Tage lang gefeiert und getanzt

Die Ernte ist zum größten Teil eingebracht und jetzt beginnt die etwas ruhigere Zeit für alle Bauern, Hobby-Landwirte und Gartenfreunde. In Mulsum ist das Grund genug, den Abschluss der Ernte mit dem traditionellen Herbstmarkt und Ernteball zu feiern. Termin ist das kommende Wochenende, 14. und 15. Oktober."Damit der Herbstmarkt und der Ernteball in gewohnter, bewährter Weise ablaufen können, sind auch die Vereine gefordert, die sich zu der Arbeitsgemeinschaft Mulsumer Vereine zusammengeschlossen haben", sagt Marktvogtin Monika Güldenhaupt. "Aber so ein Fest kann nur gelingen, wenn auch viele Bürger aus Mulsum die einzelnen Veranstaltungen besuchen und ausgelassen mitfeiern. Dazu laden wir sehr herzlich ein."Das Programm sieht für jeden etwas etwas vor:Markteröffnung mit Marsch um die Höchststadt. Anschließend Wurstanbiss mit allen Marktbesuchern, Vertretern der Vereine und Mitgliedern des GemeinderatesKinderfest mit dem Kindergarten Mulsum. Armbrustschießen, Wettkämpfe um die Titel Kinder-Volkskönig und Erwachsenen-Volkskönig in der Schützenhalle. Große Zaubershow. Kinderflohmarkt, Kinderschminken und vieles mehrEinbringen der Erntekrone auf den festlich geschmückten Saal im "Deutschen Haus" und Ernteball mit dem DJ "der Hitsenator". Vorstellung des neuen Erntewirtes. Proklamation des Erwachsenen-VolkskönigsBeginn des Markttreibens. Kaffee und Kuchen im Deutschen Haus. Kunst- und Hobbymarkt, Oldtimer Trecker Ausstellung, Tanzen der Trachtengruppen Mulsum und ElmProklamation des Kinder-Volkskönigs, Laternenumzug mit dem Spielmannszug Mulsum. Weg des Umzugs: Höchststadt, Alte Schmiedestraße, Wiesenrain, Suerfeld, Mühlenweg, Ouerweg, Gartenstraße, Mühlenweg, zurück zum Festplatz Zur Arbeitsgemeinschaft Mulsumer Vereine gehören:• Schützenverein Mulsum u. Umgebung• Club Gemütlichkeit• TSV Mulsum• Heimatverein und Kulturverein Mulsum Die Vereine in Mulsum