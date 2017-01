"Hornbörger Pannkoken" lassen die Sau raus

Sie wollen die Sau raus lassen und wünschen sich dabei viele Zuschauer: Die Theatergruppe "Hornbörger Pannkoken" studiert derzeit ihr neues Theaterstück "Laat de Sau rut" ein. Premiere ist am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr in der neuen Spielstätte Stechmanns Gasthof, Lange Straße 4, in Horneburg. Wie berichtet, steht die Festhalle nicht mehr zur Verfügung, weil sie von der Samtgemeinde für die Flüchtlingsarbeit benötigt wird."Jetzt sind wir schneller ausverkauft", freut sich Holger Bansemer, Vorsitzender der Theatergruppe "Hornbörger Pannkoken". Zuschauer sollten sich darum schleunigst Karten für die plattdeutsche Komödie in drei Akten von Andreas Wening sichern. Es geht darin um drei Nachbarinnen, die zum Boykott der regionalen Wurst- und Fleischtheken aufrufen. Das kommt nicht überall gut an.• Termine in Stechmanns Gasthof: Samstag, 18. Februar, 19.30 UhrSonntag, 19. Februar, 15 UhrSamstag, 25. Februar, 15 und 19.30 UhrSonntag, 26. Februar, 15 UhrSamstag, 4. März, 19.30 UhrSonntag, 5. März, 15 UhrSamstag, 11. März, 15 und 19.30 UhrSonntag, 12. März, 15 uhr• Eintritt 8,50 Uhr für Erwachsene und 4 Euro für Kinder, die Nachmittagsvorstellungen mit Kaffee und Kuchen kosten 14,50 Euro, die Karten sind im Mehrgenerationenhaus erhältlich