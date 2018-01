Hornbörger Pannkoken zeigen "Spökelkraam in't Raathuus"

Auf ein Theaterstück voller spannender Verwicklungen können sich die Zuschauer der Hornbörger Pannkoken freuen. Premiere von "Spökelkraam in't Raathuus" ist am Samstag, 24. Februar, in Stechmanns Gasthaus in Horneburg.Dabei geht es um die Beamten Jochen Paulsen und Elfriede Menck, die eine ruhige Kugel schieben, bis eine ambitionierte neue Bürgermeisterin das Ruder übernimmt. Sie möchte den Nachbarort eingemeinden und Oberbürgermeisterin werden.Gezeigt wird das Stück an folgenden Terminen:• Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr• Sonntag, 25. Februar, um 15 Uhr• Samstag, 3. März, um 15 und 19.30 Uhr• Sonntag, 4. März, um 15 Uhr• Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr• Sonntag, 11. März, um 15 Uhr• Samstag, 17. März, um 15 und 19.30 Uhr• Sonntag, 18. März, um 15 Uhr• Karten gibt es montags von 10 bis 12, mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Horneburg sowie unter ( 04163 - 2519