Horneburger Grundschüler ernten Äpfel im Pannkoken-Park

Als fleißige Apfelpflücker waren kürzlich rund 60 Erstklässler der Grundschule Horneburg und deren Klassenlehrer unterwegs. Im Rahmen einer Apfelwoche ernteten die Schüler im Pannkoken-Park in den Kalkwiesen leckere Äpfel, die später in der Schulküche zu Apfelpfannkuchen und Apfelmus verarbeitet wurden.Die Pflückaktion fand unter Anleitung von Peter Schleßelmann und Timo Wolfner von der Familieninitiative "kunterbunt" statt.Der gemeinnützige Verein erhält und pflegt in Kooperation mit Nachbarn und Bauhof Apfelplantagen in Horneburg, auf denen alte Apfelsorten wachsen. Im Winter sollen weitere Bäume gepflanzt sowie ein Baumschnittkursus organisiert werden.• Nähere Infos erhalten Interessierte auch am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 14 Uhr bei Rewe in Horneburg. Die Familieninitiative bietet dort auch den Apfelsaft aus der neuen Ernte sowie Apfelbrände an.