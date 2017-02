Jugend ist Trumpf im Schachverein

Von wegen Schach ist ein Spiel für die ältere Generation. In Stade sieht es komplett anders aus. Die Mitglieder im Stader Schachverein sind zu zwei Drittel Jugendliche. Das jüngste Mitglied ist sechs Jahre alt, der älteste aktive Spieler wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.Der Traditionsverein existiert bereits seit 1933. Zurzeit zählt er 110 Mitglieder und ist erfolgreicher denn je. Sowohl im Einzel- als auch im Teambereich konnten mehrfach Erfolge auf Bezirks-, Landes-, Norddeutscher und Deutscher Ebene erzielt werden. Auch internationale Turniere wurden erfolgreich besucht. In der laufenden Saison spielen sechs Mannschaften von der Kreisklasse bis zur Oberliga Nord. Die Jugendteams starten je nach Stärke in der Jugendlandesklasse, der Jugendliga und sogar der Jugendbundesliga.Das Training für die Jugendlichen findet am Freitag in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Berufsbildenden Schulen II statt - unter Aufsicht von Pädagogen und ausgebildeten Schachtrainern. Ab 19 Uhr treffen sich dann die erwachsenen Schachspieler zu einem Spielchen, aber auch zur Analyse von Partien. Jugendliche sind dort ebenfalls gerne gesehen.• Wer Interesse am Schachspiel hat, der schaut am Freitag in der BBS II vorbei. Infos unter www.stader-schachverein.de