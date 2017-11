Junge "KunstTalente" von der Kreissparkasse ausgezeichnet

Katharina Müller aus Hammah und Marvin Wender aus Stade (beide 18) belegten den Ersten Platz beim Jugend-Wettbewerb "KunstTalente" der Alles Gute-Stiftung der Kreissparkasse Stade und gewannen jeweils 500 Euro. auf dem Zweiten Platz landeten Karla Nicole Hoffleith (20) aus Stade sowie die Geschwister Linnea (16) und Ylva (19) Schüch aus Groß Sterneberg. Sie freuen sich über jeweils 250 Euro.An dem Wettbewerb, der zum zweiten Mal stattfand, konnten sich alle Kunstschaffenden der Jahrgänge 1995 bis 2002 beteiligen, die im Landkreis Stade wohnen, hier eine Schule besuchen, eine Berufsausbildung absolvieren oder beruflich tätig sind. Einzige Einschränkung: Die Bewerber dürfen keine Kunststudenten sein.Insgesamt nahmen 57 junge Künstler am Wettbewerb teil.Eine Ausstellung auf der S-Plaza der Kreissparkasse Stade, Große Schmiedestr. 12, in Stade zeigt die Arbeiten der Preisträger sowie weitere ausgewählte Arbeiten noch bis Dienstag, 28. November, während der Öffnungszeiten.• Die Alles Gute-Stiftung der Kreissparkasse Stade wurde 1993 gegründet. Zweck der Stiftung ist u.a. die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Jugend in ihrem Verständnis um Kultur. Der Jugend-Wettbewerb "KunstTalente" wird alle zwei Jahre durchgeführt.