Junge Reiterinnen schenken Kindern Zeit mit Pferden

Dass auf dem Rücken der Pferde das Glück dieser Erde liegt, würden wohl viele kleine und große Pferdefreunde sofort unterschreiben. Vor allem viele Mädchen sind von den Tieren und träumen davon, Reitstunden zu nehmen, Ferien auf dem Ponyhof zu machen oder gar selbst ein Pferd zu haben.Doch reiten ist kein günstiges Hobby und es gibt viele Familien, die es sich nicht leisten können, ihren Kindern den Pferdetraum zu erfüllen.Genau da setzen drei junge Frauen aus dem Reitverein Horneburg an. Sie verschenken zu Weihnachten "Zeit mit Pferd". Wie Jaqueline Bußmann (21). Die Auszubildende zur operationstechnischen Assistentin war bereits vor drei Jahren auf die deutschlandweite Aktion aufmerksam geworden, bei der Tierhalter Kindern Zeit mit ihren Tieren schenken."Ich finde die Idee unglaublich schön und konnte damals ein behindertes Kind sehr glücklich machen", sagt Jaqueline Bußmann, die schon reitet, seit sie denken kann. Seit fünf Jahren ist die Stute Senza Madonna an ihrer Seite, die sie gerne dem ein oder anderen Kind vorstellen möchte."Wir wollen das Pferd zusammen putzen, betüdeln, schmusen, spazieren gehen und reiten, je nachdem, was die Kinder sich zutrauen und möchten", sagt Christin Barten (25). Sie ist mit ihrer Stute Romina zum ersten Mal bei der Aktion dabei und freut sich auf die Kinder, denen sie ein paar tolle Pferde-Momente schenken kann. Genau wie Gesa Fidrich (20) mit Ceto. Die jungen Frauen sind gespannt, wem sie mit ihrer Aktion ein Leuchten in den Augen zaubern können.• Wer sein Kind für die Aktion anmelden möchte, findet Gesa Fidrich und Christin (Tini) Barten über Facebook. Dort gibt es auch die öffentliche Gruppe "Schenke Kindern Zeit mit Pferden", wo sich verschiedene Angebote, z.B. auch aus dem Landkreis Harburg finden.