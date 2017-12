Kalender-Erlös kommt der "Venti Amica" zugute

Eine Spende in Höhe von 3.360 Euro für die vom Sturm beschädigte Windmühle "Venti Amica" in Hollern-Twielenfleth überreichte jetzt Mühlenvereinsmitglied und Betreiber der Kaffeeklappe, Ralf Exner (Foto, li.), an den Vorsitzenden des Mühlenvereins Kai Schulz (2. v.li.). Bei der symbolischen Scheckübergabe waren außerdem Müller Florian Eickmann (v. li.), Helmut Jungclaus und Müller Hein Noodt dabei. Das Geld stammt aus dem Erlös des Kalenderverkaufs, den Exner in der Kaffeeklappe organisiert hatte. Der Kalender mit Bildern von Helmut Jungclaus kann weiterhin in der Mühle erworben werden.